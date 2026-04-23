New York: seduta difficile per ServiceNow

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di ServiceNow resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 89,6 USD. Supporto visto a quota 86,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 93,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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