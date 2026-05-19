New York: risultato positivo per Marvell Technology
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita del 3,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marvell Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marvell Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 178,3 USD. Primo supporto a 166,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 158,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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