New York: risultato positivo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che lievita del 3,15%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marvell Technology . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marvell Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 178,3 USD. Primo supporto a 166,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 158,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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