Pesante sul mercato di New York Marvell Technology

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,19%.



Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Marvell Technology mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 168,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 157,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 180,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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