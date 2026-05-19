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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei servizi di consumo italiano

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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura precedente.
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