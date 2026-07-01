Milano
17:01
51.482
-0,39%
Nasdaq
17:01
29.943
-1,10%
Dow Jones
17:01
52.428
+0,21%
Londra
17:01
10.453
-0,42%
Francoforte
17:01
24.995
0,00%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 17.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
01 luglio 2026 - 17.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Performance positiva per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata in aumento dell'1,49% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(359)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
+1,20%
Altre notizie
Piazza Affari: seduta euforica per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dall'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: spinge in avanti l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto