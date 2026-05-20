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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo attestandosi a 110,61.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 112,31. Rischio di eventuale correzione fino al target 107,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 117,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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