Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Debole la giornata del 22 maggio per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un calo dello 0,44%.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 101,72, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 108,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 99,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)