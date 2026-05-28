Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 94,68.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 91,43, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 101,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,19.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)