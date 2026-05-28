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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 94,68.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 91,43, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 101,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,19.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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