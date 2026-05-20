Analisi Tecnica: indice DAX del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Controllato progresso per il principale indice di Francoforte, che chiude in salita dello 0,38%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.587,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.082,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.093,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)