Milano 19-mag
48.355 0,00%
Nasdaq 19-mag
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Dow Jones 19-mag
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Londra 19-mag
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Francoforte 19-mag
24.401 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Controllato progresso per il principale indice di Francoforte, che chiude in salita dello 0,38%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.587,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.082,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.093,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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