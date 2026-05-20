Cina, banca centrale lascia tassi su prestiti ancora invariati

Tasso LCR sui prestiti a 1 anno resta fermo al 3% per il dodicesimo mese consecutivo

(Teleborsa) - La banca centrale cinese ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento per il dodicesimo mese consecutivo, nel tentativo di bilanciare il necessario sostegno all''economia, in fase di rallentamento, e l'aumento dei rischi di inflazione.



La People Bank of China ha così confermato il tasso di riferimento sui prestiti a un anno (LPR) al 3% e quello a cinque anni al 3,50%, in linea con le aspettative del mercato. Il tasso LPR a un anno è utilizzato come riferimento per la maggior parte dei prestiti alle imprese e alle famiglie, mentre il tasso a cinque anni funge da parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi dei mutui.



La decisione è giunta in seguito alla pubblicazione dei più recenti dati macroeconomici, che hanno confermato un indebolimento della domanda interna, nonostante la solida crescita economica del primo trimestre. In particolare, la produzione industriale e le vendite al dettaglio ad aprile sono risultate nettamente inferiori alle stime.



Tuttavia, i banchieri centrali si confermano cauti riguardo alle pressioni inflazionistiche alimentate dall'impennata dei prezzi del petrolio legata al conflitto con l'Iran, nonostante i prezzi alla produzione in Cina siano tornati positivi per la prima volta in oltre tre anni, segnalando crescenti pressioni sui costi per i produttori.



La Banca Popolare Cinese ha ha mantenuto un orientamento "moderatamente accomodante" nella politica monetaria, con i mercati che si aspettano il ricorso a misure di sostegno mirate piuttosto che a tagli generalizzati dei tassi di interesse nel breve termine.

Condividi

```