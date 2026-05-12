Fed, Goolsbee lancia l'allarme: "L’inflazione nei servizi segnala un’economia surriscaldata"

(Teleborsa) - Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve di Chicago
, ha avvertito che la crescita dell’inflazione nei servizi potrebbe indicare un surriscaldamento dell’economia americana, aumentando la pressione sulla Fed nel percorso di contenimento dei prezzi.
Intervistato da NPR, Goolsbee ha definito "peggiore delle attese" il dato sull’inflazione di aprile
negli Stati Uniti, salita al 3,8% annuo, il livello più alto dal 2023. Secondo il banchiere centrale, il rialzo dei prezzi nei servizi è particolarmente preoccupante perché non dipende né dai dazi né dall’aumento dei costi energetici legati al conflitto con l’Iran.
"Gli Stati Uniti hanno un problema di inflazione e dobbiamo riportarla sotto controllo”, ha dichiarato Goolsbee, sottolineando come la Fed debba valutare come interrompere la spirale dei rincari.
La banca centrale americana aveva lasciato invariati i tassi nell’ultima riunione, ma il nuovo aumento dell’inflazione rafforza i timori dei policymaker, con i prezzi ancora ben sopra il target del 2% fissato dalla Federal Reserve.