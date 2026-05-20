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Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Hensoldt, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 82,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,88. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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