Milano 12:36
47.485 -0,88%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:36
10.398 -0,56%
Francoforte 12:36
24.080 -0,31%

Francoforte: calo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 3,19%.
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