Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,47%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hensoldt rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Hensoldt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 86,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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