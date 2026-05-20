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L'EURO STOXX Media in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Media in discesa a Eurozona
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 277,74 punti, in netto calo del 2,44%.
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