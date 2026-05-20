N26 rafforza il Management Team con due nuove nomine senior

(Teleborsa) - N26 ha annunciato oggi due nomine a livello esecutivo per rafforzare ulteriormente l’azienda e sostenerne gli obiettivi strategici di lungo termine. Le nomine andranno a consolidare il leadership team di N26 e contribuiranno allo sviluppo della principale banca digitale d’Europa.



Aytac Aydin entrerà in N26 come Chief Operating Officer & Managing Director di N26 SE e N26 Bank SE, mentre Daniel Lappas assumerà un nuovo incarico come Chief Product and Business Officer della banca digitale.



Con queste nomine, N26 cambia anche la struttura di reporting nei mercati locali in cui opera, per garantire ai principali motori di crescita europei una maggiore rappresentanza ai livelli più alti del management. In questo modo, i Country General Manager di Spagna, Italia e Francia riporteranno direttamente al Ceo Mike Dargan.







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