Gruppo SACE: Silvia Massaro e Daniele Schroder nominati Direttori generali di SACE Fct e SACE BT

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di SACE Fct e SACE BT, società del Gruppo SACE specializzate rispettivamente nel factoring e nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, hanno nominato i nuovi Direttori Generali. Nello specifico, il CdA di SACE Fct ha nominato Silvia Massaro Direttrice Generale, e il CdA di SACE BT ha confermato Daniele Schroder nel medesimo ruolo.



Le nomine - spiega la nota - si inseriscono nel più ampio rinnovo della governance delle due società, deliberato dalle rispettive Assemblee degli Azionisti lo scorso 13 aprile, che hanno designato Antonio Romeo Presidente di SACE Fct e Antonio Nicodemo Presidente di SACE BT.



Con queste nomine, SACE rafforza il presidio di due ambiti strategici per il supporto alle imprese italiane: da un lato il factoring, leva chiave per la gestione della liquidità, dall’altro l’assicurazione del credito e le cauzioni, strumenti fondamentali per sostenere competitività e crescita sui mercati domestici e internazionali.







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