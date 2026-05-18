Three Hills, Alessandro Gonella nominato Managing Director con focus su Italia e Francia

(Teleborsa) - Three Hills, società di investimento attiva nei private markets con 3,3 miliardi di euro di asset in gestione, ha nominato Alessandro Gonella come Managing Director per rafforzare la strategia Capital Solutions della società nei mercati francese e italiano.



Gonella porta con sé una significativa esperienza in ambito transazionale e operativo, maturata in ruoli senior tra fondi sovrani e nella consulenza finanziaria. Prima di entrare in Three Hills, ha ricoperto il ruolo di Senior Director nel team Large Cap di Bpifrance, il fondo sovrano francese, dove ha guidato numerose operazioni nei settori Aerospace & Defence, servizi B2B e asset industriali. Nel corso della sua carriera, ha avuto incarichi nei consigli di amministrazione di aziende multinazionali in diversi settori, collaborando con i management team per sostenere la crescita attraverso operazioni di finanza straordinaria, M&A, iniziative di sviluppo organico e valorizzazione del capitale umano.



La nomina di Gonella rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Three Hills, rafforzando l'impegno nella strategia Capital Solutions. Italia e Francia rappresentano mercati particolarmente attrattivi nel segmento del mid-market europeo e l'ingresso dell'esperto testimonia il consolidamento della presenza locale e delle relazioni della società in queste aree. Il team di investimento di Three Hills conta circa 70 professionisti distribuiti tra Londra, Milano, Parigi, Madrid e New York.



"Nell'ambito del nostro piano industriale, il rafforzamento della presenza locale in Francia e Italia è sempre stato una priorità: si tratta di due tra i mercati mid-market più ampi e dinamici d'Europa, nei quali abbiamo già dimostrato la nostra capacità di generare valore - ha commentato Mauro Moretti, fondatore e CEO di Three Hills - Alessandro apporta una combinazione ideale di competenze transazionali, profondità settoriale e familiarità culturale che questo ruolo richiede. La sua nomina riflette il nostro impegno continuo a investire nelle persone e nei mercati più strategici per creare valore per i nostri investitori e le nostre società in portafoglio".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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