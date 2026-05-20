New York: scambi in positivo per Walt Disney

(Teleborsa) - Bene il creatore di Mickey Mouse , con un rialzo del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Walt Disney rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del colosso dell'intrattenimento si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 102,6 USD. Prima resistenza a 105,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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