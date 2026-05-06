New York: si muove a passi da gigante Walt Disney

(Teleborsa) - Grande giornata per il creatore di Mickey Mouse , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Walt Disney più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 109,4 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 105,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 103,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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