New York: performance negativa per Walt Disney

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il creatore di Mickey Mouse , che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walt Disney evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dell'intrattenimento rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Walt Disney mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 107,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 110,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```