Milano 16:50
49.006 +1,35%
Nasdaq 16:50
29.114 +1,02%
Dow Jones 16:50
49.666 +0,61%
Londra 16:50
10.390 +0,58%
Francoforte 16:50
24.641 +0,99%

New York: su di giri Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Intel
Grande giornata per il principale produttore di chip, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,78%.
Condividi
```