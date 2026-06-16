New York: in perdita Intel
(Teleborsa) - A picco il principale produttore di chip, che presenta un pessimo -6,87%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 135,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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