New York: in perdita Intel

(Teleborsa) - A picco il principale produttore di chip , che presenta un pessimo -6,87%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 135,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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