New York: sviluppi positivi per TJX Companies

(Teleborsa) - Brilla il distributore al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa , che passa di mano con un aumento del 5,46%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TJX Companies più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da TJX Companies restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 154,3 USD. La resistenza più immediata è stimata a 161,7. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 169,2, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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