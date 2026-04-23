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/ Francoforte: sviluppi positivi per Infineon
Francoforte: sviluppi positivi per Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 09.50
Ottima performance per la
compagnia hi-tech tedesca
, che scambia in rialzo del 5,96%.
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