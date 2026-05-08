Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 18:01
29.092 +1,85%
Dow Jones 18:01
49.661 +0,13%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

New York: sviluppi positivi per Monster Beverage

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per Monster Beverage
Brillante rialzo per il produttore e fornitore di bevande, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,83%.
Condividi
```