New York: vendite diffuse su Analog Devices
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nella produzione di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 7,05% sui valori precedenti.
L'andamento di Analog Devices nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di microchip. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 399,3 USD. Primo supporto visto a 377,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 370,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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