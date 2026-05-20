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Seduta positiva per Wall Street trainata dal settore dei chip in attesa di Nvidia

Commento, Finanza
Seduta positiva per Wall Street trainata dal settore dei chip in attesa di Nvidia
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,92%, a 49.820 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,75%.

Sale il Nasdaq 100 (+1,13%); sulla stessa linea, positivo l'S&P 100 (+0,73%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,81%), informatica (+1,31%) e beni industriali (+1,22%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,58%) e sanitario (-0,56%).

Wall Street corre trascinata dal recupero dei chip in attesa dei risultati di Nvidia dopo la chiusura: Nvidia sale del 2%, Marvell +4,5%, Intel +4,7% e Micron +3%.

Il rendimento del Treasury decennale scende a 4,59% dai massimi a 16 mesi del giorno precedente. Il Brent ha ceduto il 5,6% a 105 dollari dopo le dichiarazioni di Trump sui negoziati con l'Iran in "fase finale": a trarne beneficio le compagnie aeree.
Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+4,17%), Boeing (+3,29%), Nike (+2,33%) e JP Morgan (+2,13%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.

Sostanzialmente debole United Health, che registra una flessione dell'1,43%.

Si muove sotto la parità Salesforce, evidenziando un decremento dell'1,00%.

Contrazione moderata per Merck, che soffre un calo dello 0,75%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, ARM Holdings (+14,85%), Advanced Micro Devices (+7,66%), Constellation Energy (+7,32%) e Lam Research (+6,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Analog Devices, che prosegue le contrattazioni a -6,71%.

Vendite su Intuit, che registra un ribasso del 3,62%.

Seduta negativa per Roper Technologies, che mostra una perdita del 2,27%.

Sotto pressione Workday, che accusa un calo del 2,21%.
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