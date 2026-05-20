Seduta positiva per Wall Street trainata dal settore dei chip in attesa di Nvidia
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,92%, a 49.820 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,75%.
Sale il Nasdaq 100 (+1,13%); sulla stessa linea, positivo l'S&P 100 (+0,73%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,81%), informatica (+1,31%) e beni industriali (+1,22%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,58%) e sanitario (-0,56%).
Wall Street corre trascinata dal recupero dei chip in attesa dei risultati di Nvidia dopo la chiusura: Nvidia sale del 2%, Marvell +4,5%, Intel +4,7% e Micron +3%.
Il rendimento del Treasury decennale scende a 4,59% dai massimi a 16 mesi del giorno precedente. Il Brent ha ceduto il 5,6% a 105 dollari dopo le dichiarazioni di Trump sui negoziati con l'Iran in "fase finale": a trarne beneficio le compagnie aeree.
Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+4,17%), Boeing (+3,29%), Nike (+2,33%) e JP Morgan (+2,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.
Sostanzialmente debole United Health, che registra una flessione dell'1,43%.
Si muove sotto la parità Salesforce, evidenziando un decremento dell'1,00%.
Contrazione moderata per Merck, che soffre un calo dello 0,75%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, ARM Holdings (+14,85%), Advanced Micro Devices (+7,66%), Constellation Energy (+7,32%) e Lam Research (+6,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Analog Devices, che prosegue le contrattazioni a -6,71%.
Vendite su Intuit, che registra un ribasso del 3,62%.
Seduta negativa per Roper Technologies, che mostra una perdita del 2,27%.
Sotto pressione Workday, che accusa un calo del 2,21%.
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