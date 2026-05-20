Seduta positiva per Wall Street trainata dal settore dei chip in attesa di Nvidia

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,92%, a 49.820 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,75%.



Sale il Nasdaq 100 (+1,13%); sulla stessa linea, positivo l' S&P 100 (+0,73%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,81%), informatica (+1,31%) e beni industriali (+1,22%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,58%) e sanitario (-0,56%).



Wall Street corre trascinata dal recupero dei chip in attesa dei risultati di Nvidia dopo la chiusura: Nvidia sale del 2%, Marvell +4,5%, Intel +4,7% e Micron +3%.



Il rendimento del Treasury decennale scende a 4,59% dai massimi a 16 mesi del giorno precedente. Il Brent ha ceduto il 5,6% a 105 dollari dopo le dichiarazioni di Trump sui negoziati con l'Iran in "fase finale": a trarne beneficio le compagnie aeree.

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+4,17%), Boeing (+3,29%), Nike (+2,33%) e JP Morgan (+2,13%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron , che prosegue le contrattazioni a -2,10%.



Sostanzialmente debole United Health , che registra una flessione dell'1,43%.



Si muove sotto la parità Salesforce , evidenziando un decremento dell'1,00%.



Contrazione moderata per Merck , che soffre un calo dello 0,75%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, ARM Holdings (+14,85%), Advanced Micro Devices (+7,66%), Constellation Energy (+7,32%) e Lam Research (+6,92%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Analog Devices , che prosegue le contrattazioni a -6,71%.



Vendite su Intuit , che registra un ribasso del 3,62%.



Seduta negativa per Roper Technologies , che mostra una perdita del 2,27%.



Sotto pressione Workday , che accusa un calo del 2,21%.

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