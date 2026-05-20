Analog Devices, ricavi e utili trimestrali sopra le attese: l'AI guida la crescita

(Teleborsa) - Analog Devices , produttore di semiconduttori per applicazioni industriali, automotive e comunicazioni, ha registrato nel secondo trimestre fiscale 2026 (chiuso il 2 maggio) ricavi record a 3,62 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti di 3,51 miliardi, con crescita anno su anno in tutti i segmenti di mercato, guidata da Industrial e Communications. L'EPS adjusted si attesta a 3,09 dollari (rispetto alle stime di 2,90 dollari). In base agli ultimi dodici mesi, il cash flow operativo raggiunge 5,1 miliardi (40% dei ricavi) e il free cash flow 4,6 miliardi (36% dei ricavi). Nel trimestre il Gruppo ha restituito 1,3 miliardi agli azionisti tramite dividendi e buyback.



La domanda accelera: il CFO Richard Puccio ha dichiarato che nel secondo trimestre si sono registrati "booking record nei mercati B2B di Industrial, Automotive e Communications", segnali positivi che si riflettono nella guidance per il terzo trimestre: ricavi attesi a 3,9 miliardi (±100 milioni), nettamente sopra le stime di consenso a 3,62 miliardi, e EPS adjusted a 3,30 dollari (±0,15), rispetto alle attese di 3,00 dollari.



Il boom dell'AI è il principale driver: gli investimenti crescenti in infrastrutture AI aumentano la domanda di semiconduttori per la gestione dell'energia e dei sensori in data center e sistemi automotive, dove velocità di elaborazione e flussi dati complessi richiedono componenti sempre più avanzati. In questo contesto, ADI ha annunciato nella giornata di ieri l'acquisizione di Empower Semiconductor per circa 1,5 miliardi di dollari in contanti, con l'obiettivo di espandere il portafoglio di power management focalizzato sull'AI.



Il CEO Vincent Roche ha commentato: "I ricavi e gli utili del secondo trimestre sono stati al di sopra del limite superiore delle nostre previsioni, riflettendo la combinazione di una domanda record e di una rigorosa disciplina operativa".

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