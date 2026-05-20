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Piazza Affari: flessione controllata per l'indice del settore alimentare italiano
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20 maggio 2026 - 15.00
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