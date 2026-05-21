Nvidia negativa nonostante l'ennesima sorpresa positiva dei conti

(Teleborsa) - La regola non si smentisce: anche questa volta Nvidia è partita in rosso la nasdaq a dispetto di risultati record e largamente superiori alle attese degli analisti. Il titolo passa di mano con un calo dell'1,8%, contribuendo a condizionare l'andamento del Listino tech statunitense, per effetto di un tipico effetto "selling on news" ben conosciuto dagli addetti al lavori.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa, con il colosso dell'AI che fa peggio del mercato di riferimento. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nvidia . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 225,7 USD. Primo supporto visto a 218,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 216.



Nvidia ha annunciato ieri sera i risultati del trimestre, che hanno evidenziato vendite record e ampiamente superiori al consensus per 81,6 miliardi di dollari, mentre l'utile netto si è attestato a 58,3 miliardi di dollari, oltre tre volte superiore a quello dell'anno precedente e ben al di sopra delle previsioni di Wall Street.



"Una solida prova che la corsa agli investimenti in intelligenza artificiale della Silicon Valley continua a prendere slancio", affermano gli esperti di Phillip Capital. Nvidia ha beneficiato infatti dell'impennata degli investimenti da parte dei principali attori del settore tecnologico, desiderosi di sviluppare l'infrastruttura necessaria a supportare modelli di IA all'avanguardia.



L'amministratore delegato Jensen Huang ha salutato l'arrivo dell'"era dell'IA agentiva", aggiungendo che questa tendenza verso modelli in grado di svolgere autonomamente compiti per conto degli utenti ha contribuito a una crescita "parabolica" della domanda.





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