Parigi: movimento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese , che mostra un decremento del 2,03%.



Il movimento di Hermes , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Hermes ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.613,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.651,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.575,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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