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Parigi: calo per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Hermes
Retrocede la maison di moda francese, con un ribasso del 2,03%.
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