Parigi: movimento negativo per Hermes
(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 2,03%.
Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di Hermes ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.633,5 Euro. Primo supporto individuato a 1.608. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.659.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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