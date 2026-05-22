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/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,50% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,50% alle 13:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 49.414,32 punti
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22 maggio 2026 - 13.00
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Milano, in progresso dello 0,50% alle 13:00, tratta a 49.414,32 punti.
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