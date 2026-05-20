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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,91% alle 16:00
Il FTSE MIB allunga a 48.794,41 punti
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20 maggio 2026 - 16.00
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