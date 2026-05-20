Milano 16:47
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Dow Jones 16:47
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Londra 16:47
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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,91% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 48.794,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,91% alle 16:00
Risultato positivo dello 0,91% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 48.794,41 punti.
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