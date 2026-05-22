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GOLD del 21/05/2026

Finanza
GOLD del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un 0%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.580,8, mentre i supporti sono stimati a 4.496,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.665,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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