GOLD del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un 0%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.580,8, mentre i supporti sono stimati a 4.496,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.665,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)