New York: scambi in forte rialzo per NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di NXP Semiconductors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NXP Semiconductors rispetto all'indice.





La tendenza di breve di NXP Semiconductors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 320,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 305,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 335,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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