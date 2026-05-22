New York: scambi in forte rialzo per NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di NXP Semiconductors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NXP Semiconductors rispetto all'indice.
La tendenza di breve di NXP Semiconductors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 320,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 305,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 335,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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