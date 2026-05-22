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New York: preme sull'acceleratore NXP Semiconductors

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore NXP Semiconductors
Effervescente la società che produce semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,33%.
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