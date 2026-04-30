Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,57%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l' S&P-500 , con chiusura su 7.136 punti.



Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,58%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,01%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti utilities (-1,23%), materiali (-1,10%) e sanitario (-0,69%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+8,26%), Cisco Systems (+3,15%), Chevron (+2,05%) e Amazon (+1,37%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing , che ha archiviato la seduta a -2,85%.



IBM scende del 2,55%.



Calo deciso per Travelers Company , che segna un -2,51%.



Sotto pressione Goldman Sachs , con un forte ribasso del 2,26%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano NXP Semiconductors (+25,59%), Intel (+12,10%), Seagate Technology (+11,10%) e Starbucks (+8,45%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su GE Healthcare Technologies , che ha terminato le contrattazioni a -13,16%.



Pesante Charter Communications , che segna una discesa di ben -8,35 punti percentuali.



Seduta negativa per Regeneron Pharmaceuticals , che scende del 6,21%.



Sensibili perdite per Old Dominion Freight Line , in calo del 5,60%.

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