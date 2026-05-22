PLATINUM del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,33%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.939. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.985. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.917.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)