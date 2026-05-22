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PLATINUM del 21/05/2026

Finanza
PLATINUM del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,33%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.939. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.985. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.917.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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