Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

Chiusura della Borsa di Seul

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 25 maggio, il mercato di Seul è chiuso per il Giorno della sostituzione.

(Foto: destinacigdem | 123RF)
Condividi
```