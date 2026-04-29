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La Borsa di Tokyo è chiusa
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29 aprile 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per il Giorno di Showa.
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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