Petrolio sotto i 100 dollari su imminente accordo per Stretto Hormuz

Trump afferma che non c'è fretta, ma Rubio anticipa la sigla di un accordo quadro a breve

(Teleborsa) - Giù le quotazioni del greggio, che tornano sotto i 100 dollari al barile, mentre si apre uno spiraglio per un accordo di pace in Iran e per la riapertura dello Stretto di Hormuz, anche se il traffico richiederà un certo periodo di tempo per tornare su livelli regolari.



Nelle contrattazioni dell mattino in Europa, il prezzo del Brent scende a 98,68 dollari al barile, in calo del 4,69%. mentre i future sul WTI si posizionano a 91,58 dollari al barile, in ribasso del 5,2%. Entrambi i contratti hanno toccato i livelli più bassi delle ultime tre settimane.



Ad innescare l'accelerazione al ribasso delle quotazioni hanno contribuito le dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo quadro "abbastanza solido" sulla riapertura di Hormuz. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il presidente Donald Trump, nel corso del weekend, ha affermato che gli Stati Uniti erano vicini a finalizzare un accordo con l'Iran.



"Se raggiungerò un accordo con l'Iran, sarà un accordo valido e corretto, non come quello stipulato da Obama, che ha dato all'Iran enormi quantità di denaro contante e una strada spianata verso l'arma nucleare", ha detto Trump in un post, avvertendo che non c'è fretta di raggiungere un accordo" e che il blocco navale sarà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa.



"I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, - ha affermato il tycoio - e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione dell'accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte. Il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento, alla certificazione e alla firma di un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene. Non ci possono essere errori".

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