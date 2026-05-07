Petrolio torna sotto i 100 dollari sulle speranze di pace in Medio Oriente

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio hanno esteso le perdite nella seduta odierna, scendendo di circa il 2% e tornando sotto quota 100 dollari al barile, sulla scia delle crescenti aspettative per un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.



Il Brent è sceso a 99,32 dollari al barile (-1,93%), mentre il WTI si è attestato a 93,15 dollari (-2,03%).



Il mercato ha reagito positivamente alle indiscrezioni su progressi nei negoziati diplomatici, che potrebbero includere una graduale riapertura dello Stretto di Hormuz e un allentamento delle tensioni militari nella regione. Già nella seduta precedente i prezzi erano scesi di oltre il 7%, toccando i minimi delle ultime due settimane.



Gli analisti sottolineano come il mercato resti altamente sensibile alle notizie geopolitiche: un eventuale accordo formale potrebbe eliminare il premio di rischio sul petrolio, mentre un’escalation militare potrebbe rapidamente invertire la tendenza.







(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

Condividi

```