Zanellato presenta a Taormina la capsule “Alchimia delle Mani” dedicata al ricamo siciliano

(Teleborsa) - È stato presentato venerdì 22 maggio a Taormina la nuova capsule collection Zanellato per Dell’Oglio D’O Taormina nata all’interno di "Alchimia delle Mani", il progetto ideato da Franco Zanellato che celebra le eccellenze artigianali italiane attraverso creazioni capaci di intrecciare tradizione, cultura e design contemporaneo.



Un racconto dedicato al valore del "saper fare" italiano che, tappa dopo tappa, rende omaggio ai mestieri e alle lavorazioni che hanno segnato l’identità dei territori. Per Taormina, Zanellato sceglie di celebrare la storica tradizione del ricamo siciliano e il lavoro delle Ricamatrici di Taormina.



Realizzata in esclusiva per Dell’Oglio D’O Taormina, la capsule comprende una serie numerata delle iconiche Postina®, Dotta® e Mondà® in versione Baby, proposte in quattro tonalità speciali, Beige Lino Antico, White Corredo, Blu Puntu ‘Nglisi e Brown Filo Antico, e impreziosite dal ricamo del fiore di zagara, simbolo della Sicilia.



Il progetto prende ispirazione dalla storica Scuola di ricamo fondata a Taormina all’inizio del Novecento da Miss Mabel Hill, figura che contribuì a diffondere nel mondo il celebre "puntu ‘nglisi", il tradizionale punto inglese siciliano, trasformando il ricamo locale in una raffinata espressione artigianale conosciuta a livello internazionale.



Dall’incontro tra Franco Zanellato e Mario Dell’Oglio nasce così una collaborazione che valorizza il legame tra manifattura, territorio e memoria culturale, portando al centro un’idea di lusso autentico fatto di qualità, storia e lavoro artigianale.



"Siamo rimasti profondamente affascinati dalla storia delle ricamatrici di Taormina", racconta Franco Zanellato, direttore creativo del brand. "È una tradizione che rappresenta perfettamente lo spirito di "Alchimia delle Mani": trasformare il sapere artigianale in racconto e bellezza contemporanea."



"Abbiamo fortemente voluto questa collaborazione con Zanellato" aggiunge Mario Dell’Oglio, quarta generazione alla guida dell’azienda. "Oggi più che mai il vero lusso risiede in oggetti capaci di trasmettere autenticità, cultura e sapienza artigiana".



La capsule esclusiva Zanellato per Dell’Oglio D’O Taormina, realizzata in serie numerata, sarà disponibile esclusivamente presso le boutique Dell’Oglio D’O e sul sito.

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