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New York: acquisti a mani basse su Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Coherent
Ottima performance per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che scambia in rialzo del 4,61%.
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