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Francoforte: rosso per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Infineon
Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
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