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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
Rialzo marcato per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in utile del 3,00% sui valori precedenti.
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