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Francoforte: scambi in positivo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Infineon
Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,61%.
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